L’Ukraine a dû "utiliser plus de gaz que prévu" ces dernières semaines, faute de pouvoir utiliser son réseau électrique, mis hors d’état par les multiples frappes de l’armée russe, qui semble déterminée à poursuivre cette stratégie.

Sur le terrain, l’Ukraine est recouverte d’un léger manteau blanc et les températures sont négatives, laissant craindre un nouvel exode vers l’Europe. Les autorités ukrainiennes appellent régulièrement la population à "tenir", malgré ces conditions de vie de plus en plus difficiles, notamment dans le sud et l’est.

Lundi, les dirigeants du G7, réunis en sommet virtuel, ont décidé de mettre en place une "plateforme" pour "coordonner l’aide financière" à l’Ukraine, a annoncé le chancelier allemand Olaf Scholz.

Suivez notre direct consacré à ce 294e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :