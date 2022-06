Direct – Guerre en Ukraine : combats de rue à Severodonetsk, Poutine se compare au tsar Pierre le Grand

D’intenses combats de rue se poursuivent à Severodonetsk, ville stratégique de l’Est de l’Ukraine dont dépend le contrôle de l’entière région du Donbass. "Severodonetsk, Lyssytchansk, et d’autres villes du Donbass, que les occupants considèrent maintenant comme leurs cibles, tiennent bon" a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également appelé ses alliés, dont la France, à fournir à ses troupes des armes lourdes, capables de frapper sur de longues distances, afin de repousser l’envahisseur.

Prendre Severodonetsk ouvrirait à Moscou la route d’une autre grande ville du Donbass, Kramatorsk, étape importante pour conquérir l’intégralité de cette région frontalière de la Russie, en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Sur le front diplomatique, officiellement, la Chine continue de faire la sourde oreille aux appels de l’Ukraine qui souhaiterait que le géant asiatique intercède auprès de la Russie pour qu’elle cesse son agression. Mais les premières tensions sont apparues entre Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, le premier reprochant au second de jouer un double jeu et de ne pas l’aider, ni militairement, ni financièrement.

Un Vladimir Poutine qui, lors de l'hommage rendu hier jeudi au tsar Pierre le Grand, à l'occasion du 350e anniversaire de la naissance de celui-ci, a établi un parallèle entre le tsar et... lui-même.

