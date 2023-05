Direct - Guerre en Ukraine : cinq étrangers vont être jugés en Russie pour avoir combattu en Ukraine

Il s'agit d'un Suédois, d'un Croate, et de trois Britanniques, accusés d'avoir reçu "une formation dans le but d'une activité terroriste" et de "mercenariat". Ils ont été capturés à Marioupol, notamment dans l'usine sidérurgique Azovstal, précise Tass. Cinq étrangers vont être jugés en Russie à partir du 31 mai devant le tribunal militaire de Rostov pour avoir combattu pour l'Ukraine, annonce l'agence officielle russe Tass . Ce sont, selon l'agence, des membres du "bataillon nationaliste Azov (interdit en Russie) et d'autres formations armées ukrainiennes".

Moscou répondra de manière "extrêmement ferme" à de nouvelles incursions armées, a promis mercredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion avec des hauts gradés militaires.

De nouvelles attaques ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la région russe de Belgorod, selon le gouverneur local. "La nuit ne s'est pas déroulée tout à fait dans le calme. Il y a eu un grand nombre d'attaques de drones. Le plus important est qu'il n'y ait aucune victime", signale Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. (Ces informations n'ont pas encore pu être vérifiée de manière indépendante.)

La Russie a pourtant affirmé avoir "écrasé" le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre son voisin ukrainien.

Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l'Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d'artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir. L'attaque s'est prolongée mardi. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir monté cette attaque transfrontalière, ce que Kiev dément, affirmant qu'elle était le fait de combattants russes opposés au président Vladimir Poutine.

Selon le New York Times, et le Financial Times, des véhicules blindés de fabrication américaines auraient été utilisés lors des attaques dans la province de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie. Des images vidéo montrent que ces véhicules ont été déployés sur plusieurs fronts en Ukraine. Mais Kiev nie toute implication dans les combats de Belgorod.

Evguéni Prigojine a donné une interview de plus d'une heure au blogueur pro-Kremlin Konstantin Dolgov. Il évoque à plusieurs reprises le spectre d'une révolution en Russie et fustige les élites, et a pour la première fois donné ouvertement des informations sur de l'ampleur de ses pertes. "J'ai sélectionné 50.000 détenus dont environ 20% ont été tués", a-t- il affirmé.

