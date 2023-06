Direct - Guerre en Ukraine : certaines offensives ont percé la première ligne de défense russe, des soldats se retirent "dans un certain désordre"

La guerre opposant l'Ukraine et la Russie entre ce samedi dans son 472e jour. Selon le ministère de la Défense britannique, de nombreuses opérations ukrainiennes ont eu lieu ces dernières 48 heures, dans le cadre de la contre-offensive.

Certaines de ces offensives ont percé la première ligne de défense russe, d'autres ont été plus lentes. La Russie parvient à certains endroits à des opérations de défenses fructueuses. Ailleurs, les renseignements britanniques parlent de "retraits dans un certain désordre" évoquant "des pertes russes" qui "se retirent dans leurs propres champs de mines".

Peu de temps après le sabotage du pipeline Nord Stream fin septembre 2022, le renseignement militaire belge a reçu des informations à ce sujet de la part des Américains de la CIA. Celles-ci soulignaient le rôle présumé de l'Ukraine dans le sabotage, écrit De Tijd samedi sur base de sources bien informées.

Cela illustre comment les services de renseignement occidentaux, y compris belges, sont conscients depuis des mois que l'Ukraine est probablement impliquée dans l'une des attaques les plus brutales et les plus dangereuses contre une infrastructure énergétique européenne. Celle-ci aurait pu mettre l'alliance avec l'Ukraine sous tension.

Avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, l'Allemagne était très dépendante du gaz naturel russe. En outre, le français Engie, le néerlandais Gasunie et l'allemand Wintershall, ainsi que le russe Gazprom ont investi dans Nord Stream 1.

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) ne fait aucun commentaire. "Nous ne communiquons pas sur le travail de notre service de renseignement ni sur les contacts qu'il a avec les services partenaires", précise son porte-parole.

Suivez le déroulé des évènements de ce 472e jour de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :