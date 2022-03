[Direct] Guerre en Ukraine ce mercredi 30 mars : entre scepticisme ukrainien et bombardements russes, la paix demeure lointaine

Alors qu'en Turquie une lueur d'espoir semble avoir émergé des pourparlers de paix, l'Ukraine et ses alliés occidentaux attendent mercredi avec scepticisme la "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev et d'une autre grande ville annoncée par Moscou. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vu des signes "positifs", l'annonce faite par la Russie de réduire "radicalement" les manœuvres militaires près de Kiev et de Tchernihiv est considérée par l'armée ukrainienne comme un simple regroupement de troupes destiné à tromper le commandement militaire ukrainien.

Concrètement, la délégation ukrainienne s'est déclarée prête à la neutralité, renonçant à entrer dans des alliances militaires (dont l'OTAN) en échange de garanties de sécurité appropriées, tandis que la Russie accepterait, elle, l'adhésion de Kiev à l'Union européenne, mais pas dans l'immédiat. De son côté la Russie continue à bombarder de nombreuses villes, notamment dans le Donbass où se concentre désormais son effort de guerre.