Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l'est, Kiev - où sont attendus ce vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, constate la véritable étendue des dégâts dans des régions désormais abandonnées par les forces de Moscou.

