Direct - Guerre en Ukraine : bombardements russes sur le port d'Odessa, fortes tensions alors qu'un accord sur l'exportation de céréales avait été trouvé

La Russie et l'Ukraine ont signé vendredi à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord pour débloquer les exportations de céréales face aux risques de famines dans le monde, tandis que les bombardements se poursuivaient dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Les deux belligérants ont paraphé deux textes identiques mais séparés, à la demande des Ukrainiens qui refusaient de signer avec les Russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est finalement dit satisfait de la solution trouvée, "pleinement dans l'intérêt de l'Ukraine".

Dans le même temps, les forces russes poursuivent leurs bombardements sans relâche dans la région de Donetsk (est), qui a été au cœur de leur offensive militaire ces derniers mois. La présidence ukrainienne y a recensé vendredi "cinq personnes tuées et 10 blessées au cours des dernières 24 heures".

