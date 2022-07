Direct - Guerre en Ukraine : Berlin dénonce la nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz russe à l'Europe

Combats et bombardements se poursuivaient lundi dans les territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk dans l'est, ainsi que dans la région de Kherson (sud), que les Ukrainiens ambitionnent de reprendre aux Russes d'ici septembre.

Dans ces secteurs, les bombardements ont continué dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'état-major ukrainien.

La semaine passée "peut être caractérisée par le mot de piétinement", "jusqu'à ce dimanche où les deux parties semblent avoir relancé leur effort", commente le chercheur et ancien officier français Olivier Kempf.

