Direct - Guerre en Ukraine : Berlin annonce la livraison imminente d'un système de défense anti-aérienne à Kiev

La Russie a bombardé lundi matin plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev (qui n'avait plus été touchée depuis le 26 juin dernier) et Lviv (qui avait été relativement épargnée jusqu'ici), dans ce qui s'apparente à des représailles à l'attaque du pont de Crimée que le président Vladimir Poutine a qualifiée de terroriste. Au moins cinq personnes sont mortes et 12 ont été blessées dans les explosions à Kiev, a indiqué les forces de l'ordre.

Des explosions ont également été entendues à Lviv, Ternopil et Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, et à Dnipro et Kremenchuk, dans le centre, à Zaporijjia dans le sud et à Kharkiv dans l'est du pays.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessés dans les frappes massives russes sur l'Ukraine lundi matin, a annoncé la police ukrainienne.