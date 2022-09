Direct – Guerre en Ukraine : "beaucoup" d'Ukrainiens remis à Kiev par Moscou auraient été "torturés" en captivité

211e jour de guerre en Ukraine. Et alors que les annonces de mobilisation et de recours potentiel à l’arme nucléaire de Vladimir Poutine tiennent en haleine la planète, le ministre Chinois des Affaires étrangères a réaffirmé le désir de la Chine d’être un acteur de la paix. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Union européenne (UE) ont convenu mercredi d’élaborer de nouvelles sanctions contre la Russie, ainsi que d’accroître les livraisons d’armes à l’Ukraine. À contre-courant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a prôné, lui, la levée des sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie d'ici la fin de l'année. Des mesures qui ne semblent pas impressionner l’ancien président et Premier ministre russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité de la Russie qui n’a pas hésité a souligner que "la Russie a choisi sa voie et ne fera pas marche arrière […] c’est ce que l’establishment occidental et en général tous les citoyens des pays de l’OTAN doivent comprendre".

Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a exigé mercredi devant l’ONU un "juste châtiment" contre la Russie, dénonçant avec force l’invasion de son pays par les troupes russes et appelant à la mise en place d’un tribunal spécial. En Russie, la tension se fait de plus en plus palpable. Plus de 1300 personnes auraient été arrêtées suite aux manifestations anti-mobilisation de la nuit.

Plus de détails et d’informations concernant ce 211e jour de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :