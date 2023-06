Direct - Guerre en Ukraine : au vu des mouvements de leurs troupes, "il devient évident que les Russes ont fait exploser le barrage", selon Kiev

La guerre opposant l’Ukraine et la Russie entre ce dimanche dans son 473e jour. Les autorités ukrainiennes entretiennent le flou sur leurs stratégie alors que l'armée russe signale depuis six jours des assauts d'ampleur, y compris avec des équipements livrés par les Occidentaux, sur ses positions, notamment dans le sud de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'une contre-offensive contre les forces russes était en cours sur son territoire, se refusant toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date.

D'après le dernier bilan du ministère ukrainien de l'Intérieur, cinq personnes sont mortes et 27 sont portées disparues dans les zones sous contrôle ukrainien en raison de cette brusque montée des eaux. Les autorités d'occupation russes ont déploré de leur côté au moins huit morts. Selon M. Zelensky, 3000 personnes ont été évacuées des zones sous contrôle ukrainien. S'y ajoutent 5000 dans les territoires occupés, d'après les Russes. Selon le comptage ukrainien, 78 localités sont inondées, dont 14 se trouvent en territoire occupé.

"D'après les informations disponibles, on sait que l'ennemi déplace ses unités les plus performantes à partir de Kherson, principalement des marines, des troupes aéroportées et la 49e armée", écrit la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar sur son compte Telegram. "Par conséquent, l'objectif de l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka par les Russes devient évident", conclut-elle.

Un citoyen américain a été placé en détention en Russie, a annoncé samedi un tribunal moscovite, rapporte l'agence Reuters. Selon un communiqué diffusé sur le compte Telegram des tribunaux de Moscou, le citoyen américain, "ancien parachutiste et musicien", est accusé d'avoir organisé un trafic de drogue impliquant des jeunes et restera en détention jusqu'au 6 août 2023. L'agence de presse russe Interfax a indiqué que, s'il était reconnu coupable, l'accusé pourrait encourir jusqu'à 12 ans de prison.

