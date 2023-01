Direct – Guerre en Ukraine : au pays de Zelensky, le plus grand champ de mines du monde. Neuf fois la Belgique

Près de neuf fois la Belgique, soit 250.000 kilomètres carrés. C’est en substance la superficie de terres ukrainiennes à risque de mines. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à nos confrères sud-coréens. "C’est actuellement le plus grand champ de mines du monde". La zone minée, toujours selon Shmyhal, équivaut à plus de 40% de la superficie totale de l’Ukraine. "Non seulement cela complique les déplacements des gens, mais cela provoque également des perturbations majeures dans l’agriculture, qui est l’une de nos principales industries", a-t-il déclaré.

Sur le terrain, à peine la trêve de Noël annoncée par Poutine achevée, sans même avoir commencé, qu’Evgueni Prigojine, fondateur de la plus grande société de mercenaire de Russie, Wagner, a annoncé vouloir "à tout prix" s’emparer de la ville fantôme de Bakhmout et de Soledar.

Le chef suprême de la milice privée a expliqué qu’il voulait prendre totalement ces villes car elles-ci possèdent un réseau souterrain minier immense. "Des villes sous les villes, non seulement capables d’accueillir un grand nombre de soldats à une profondeur de 80 à 100 mètres, mais aussi des chars et des véhicules de combat d’infanterie, capables de s’y déplacer", a précisé Prigojine. Une annonce qui intervient alors même que la plupart des Ukrainiens ont fêté le Noël orthodoxe sous les bombes, parfois même dans des abris souterrains. "Le monde a pu voir encore une fois aujourd’hui combien sont mensongers tous les mots prononcés jusqu’au plus haut niveau à Moscou", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo publié dans la soirée.

Plus de détails et d’informations dans notre direct consacré à la guerre en Ukraine ci-dessous :