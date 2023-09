Direct – Guerre en Ukraine : au pays de Poutine, l'"opération spéciale" s'invite dans les écoles, dès la maternelle

Le deuxième cargo de blé ukrainien est arrivé dimanche à Istanbul via la mer Noire, selon les sites de suivi du trafic maritime, malgré les menaces de Moscou de s’attaquer aux bateaux entrants et sortant d’Ukraine.

L’Aroyat, un vraquier battant pavillon de Palau, était parti vendredi de Tchormomorsk, au sud d’Odessa. Il est le deuxième navire à emprunter un corridor maritime mis en place par Kiev pour contourner le blocus de la Russie, qui s’est retirée en juillet d’un accord international permettant l’exportation des produits agricoles ukrainiens en Mer Noire.

Et pendant ce temps, au pays de Poutine, l'éducation est en train de changer. "Dans les écoles russes, du Pacifique à la mer Noire, les enfants de maternelle portent des uniformes et participent à des répétitions de marche : les enfants plus âgés apprennent à creuser des tranchées, à lancer des grenades et à tirer à balles réelles", expliquent nos confrères Tim Lister and Katharina Krebs de CNN. Une tendance qui n'est pas sans rappeler les heures sombres de l'URSS. Et même si cela n'avait jamais vraiment totalement disparu, la militarisation des écoles publiques russes s'est intensifiée depuis "l'opération spéciale" en l'Ukraine.

Les éléments importants d’hier, samedi 23 septembre :

Les Occidentaux " combattent directement " la Russie en Ukraine, a accusé samedi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

combattent directement Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir rencontré lors d’une escale en Irlande le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, au moment où Kiev s’efforce de contrer l’influence russe en Afrique. "Je suis reconnaissant au Soudan pour son soutien constant à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine", a-t-il écrit sur X.

Le président ukrainien Zelensky s’est dit prêt à organiser des élections présidentielles l’année prochaine, à l’expiration de son mandat."Mais les Ukrainiens", a-t-il déclaré lors de sa visite au Canada, "ne soutiennent pas cette idée".

Il existe un écart notable entre les intentions du président ukrainien Volodymyr Zelensky et les attentes des stratèges américains sur les priorités de Kiev dans la guerre contre la Russie, écrivent nos confrères du New York Times.

Plus de détails et d'informations dans notre live ci-dessous :