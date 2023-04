Direct – Guerre en Ukraine : au moins 19 morts dans des frappes russes, Kiev dit que sa contre-offensive est proche

Bruits d’alarmes et bombardements ont marqué le début de ce 429e jour de guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes russes sur plusieurs villes du pays. La première attaque du genre depuis près de deux mois.

Au moins 19 personnes ont été tuées suite à ces frappes, selon un nouveau bilan annoncé par les autorités.

À Ouman, dans le centre de l'Ukraine, un missile a frappé un immeuble résidentiel, tuant au moins 17 habitants dont deux enfants, et en blessant neuf autres, a déclaré le gouverneur de la région, Ihor Tabourets.

Dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, une femme et son enfant de deux ans ont été tués dans une maison détruite par un missile, selon le gouverneur Serhiy Lysak. La frappe a également fait trois blessés.

Des explosions ont aussi été entendues tôt vendredi à Kiev, où la défense antiaérienne est entrée en action.

"Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et contre (notre) peuple rapproche l'État terroriste de l'échec et de la punition", a cinglé M. Zelensky sur Telegram. "La terreur russe doit obtenir une riposte juste de l'Ukraine et du monde. Et ce sera le cas", a-t-il promis.

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l’hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. L’essentiel des combats se déroule aujourd’hui dans l’Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite.

Au sens large, nous sommes prêts.

La situation sur le front risque-t-elle d'évoluer prochainement ? Le ministre de la Défense ukrainien Oleksiï Reznikov a annoncé ce vendredi que les préparatifs pour la contre-offensive de l'armée ukrainienne "touchaient à leur fin". "L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il déclaré.

Depuis plusieurs mois, Kiev affirme vouloir lancer un assaut décisif pour renverser le cours de l'invasion russe et libérer les près de 20% du territoire - dont la péninsule de Crimée -, actuellement sous contrôle russe.

De son côté, la Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes pour consolider ses gains territoriaux dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine et affiche toujours comme objectif de conquérir l'intégralité du Donbass, bassin industriel historique ukrainien.

Suivez le déroulé de ce 429e jour de guerre en Ukraine dans notre direct ci-dessous :