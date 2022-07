Direct - Guerre en Ukraine : au G20 à Bali, Blinken demande à la Russie de "laisser sortir le grain de l'Ukraine"

Les chefs de la diplomatie du G20 ont entamé une réunion qui s’annonce tendue avec la participation du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et de son homologue russe qui ne s’étaient pas rencontrés depuis le début de la guerre en Ukraine.

Anthony Blinken, le secrétaire d’Etat américain, a quant à lui déclaré : "Ce que nous avons déjà entendu aujourd’hui est un important chœur du monde entier, pas seulement des Etats-Unis pour […] que l’agression cesse"

L’Indonésie, qui veut maintenir une position de neutralité en tant que pays hôte du G20, a cependant confirmé son invitation au ministre des Affaires étrangères russe mais a aussi invité son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, qui doit participer en ligne.

L’invasion russe de l’Ukraine par la Russie et ses répercussions à travers le monde sur l’économie et la géopolitique vont être au centre des discussions, mais la recherche d’un consensus s’annonce difficile et les responsables américains et russes ont prévenu qu’ils ne se rencontreront pas en aparté.