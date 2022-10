Direct - Guerre en Ukraine : après les bombardements des villes ukrainiennes, Zelensky annonce une réunion d'urgence du G7, en accord avec Olaf Scholz

La Russie a bombardé lundi matin plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kyiv (qui n'avait plus été touchée depuis le 26 juin dernier) et Lviv (qui avait été relativement épargnée jusqu'ici), dans ce qui s'apparente à des représailles à l'attaque du pont de Crimée que le président Vladimir Poutine a qualifiée de terroriste. Au moins cinq personnes sont mortes et 12 ont été blessées dans les explosions à Kiev, a indiqué les forces de l'ordre.

Des explosions ont également été entendues à Lviv, Ternopil et Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, et à Dnipro et Kremenchuk, dans le centre, à Zaporijjia dans le sud et à Kharkiv dans l'est du pays.

Un conseil de Sécurité nationale se tient en Russie. Ce matin, quatre explosions ont été entendues dans le centre de Kiev.

Les dirigeants du G7 et Volodymyr Zelensky tiendront mardi une réunion virtuelle sur la situation en Ukraine, ont convenu le président ukrainien et le chancelier allemand Olaf Scholz.

À New York l'Assemblée générale des Nations-Unies se penchera, elle, à partir de ce lundi sur une résolution condamnant l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l'isolement de la Russie et de son leader, Vladimir Poutine, sur la scène internationale.

Plus de détails et d'informations dans notre live commenté consacré à la guerre en Ukraine ci-dessous: