Direct – Guerre en Ukraine : après la Pologne, la Slovaquie fournira des Mig-29 à l'armée ukrainienne

C’est un vieux dicton bien connu des belligérants du monde entier : "À la guerre, pas d’amis. Que des intérêts". Et l'ami d’aujourd’hui peut très bien se révéler l’ennemi de demain, et vice-versa. Evgueni Prigojine, le patron de la milice PMC Wagner en fera-t-il bientôt les frais ? Les rumeurs se font de plus en plus insistantes. L’ex-repris de justice devenu le "cuisinier du Kremlin", puis "ami" de Poutine et enfin bras armé non-officiel de la Russie pourrait bien se faire lâcher par le maître du Kremlin, las de ses sorties et de ses prétentions proportionnelles à la barbarie de ses stratégies, à Bakhmut notamment.

Se débarrasser de Wagner donc ? Faire de Prigojine le bouc émissaire des atrocités commises en Ukraine et de l’échec militaire russe ? D’une pierre deux coups pour un Poutine désireux d’abonder dans le sens de son allié Xi Jinping, qui se rendra la semaine prochaine à Moscou pour la première depuis le début de l’invasion et, pour qui cette guerre nuit fortement à l’économie et aux affaires de la Chine.

Un Xi Jinping qui dans la foulée pourrait rencontrer Volodymyr Zelensky. Les dernières informations diplomatiques vont de plus en plus ce sens. Les modalités ne sont pas encore très claires, mais Xi Jinping se verrait bien en faiseur de paix, là où Macron, Biden et Erdogan ont échoué.

Sur le front, la livraison prochaine par la Pologne d’avions de combat à l’Ukraine "ne change rien" au refus américain d’en faire autant, a dit jeudi John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche. "Cela ne change rien à notre analyse. […] Ce n’est pas sur la table", a-t-il dit lors d’un entretien avec la presse, rappelant que le président Joe Biden s’était opposé publiquement à la livraison d’avions de combat à l’Ukraine.

Cette livraison polonaise de quatre chasseurs-bombardiers MiG-29 à l’Ukraine est une première livraison de ce type par un membre de l’OTAN. La Slovaquie a annoncé ce jeudi qu'elle en fera de même en fournissant 13 exemplaires de Mig-29 dont certains pour pièces.

Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux de lui envoyer des chasseurs-bombardiers modernes, en espérant obtenir des F-16 américains.

