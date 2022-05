Direct - Guerre en Ukraine : après la chute de Marioupol, "feu intense" dans le Donbass tandis qu'Odessa panse ses plaies

Après la chute de Marioupol vendredi, avec la reddition de la dernière poche de résistance ukrainienne dans l'aciérie Azovstal, la Russie concentre à présent ses efforts militaires dans l'est et le sud du pays, tandis qu'elle a échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne (nord-est).

"L'ennemi ne cesse de mener des opérations offensives dans la zone opérationnelle orientale afin d'établir un contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk et de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée", a indiqué l'état-major des forces ukrainiennes sur Facebook samedi matin.

Dans le bassin houiller du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la conquête de la région de Lougansk était "presque achevée".

Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianyk, a avancé que la situation "montrait des signes d'aggravation", et que "les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front".

"Pendant que nous résistons, nos troupes reçoivent des armes étrangères, se réarment, se regroupent, et je pense qu'en juin nous verrons la contre-attaque", a toutefois assuré dans la nuit de vendredi à samedi le gouverneur local Serguiï Gaïdaï.

Un peu plus à l'ouest, à Odessa, la vie suit son cours entre deux bombardements. Sous pression, la cité balnéaire demeure un point d'interrogation dans la stratégie russe. Pour l'instant ces bombardements tendraient à fixer des troupes ukrainiennes dans le sud-ouest du pays et de ce fait les empêcher de se prendre à revers l'armée de Moscou en progression vers l'est.

Suivez les évènements de ce 87e jour de guerre dans notre direct ci dessous :