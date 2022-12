Direct – Guerre en Ukraine : après 300 jours de conflit, le lourd tribut des civils ukrainiens

300 jours de bombardements, d’alerte, de bataille de territoire mais aussi de guerre de l’information entre l’Ukraine et la Russie. Et malgré cette guerre qui dure et dont l’issue n’est pas encore en vue, les Ukrainiens comptent bien fêter Noël dans 5 jours.

A Kiev, où beaucoup d’habitants sont encore privés d’électricité après une nouvelle attaque de drones lancée par Moscou, des responsables de la capitale ont illuminé lundi un sapin, refusant de laisser la Russie "voler" ce Noël aux enfants ukrainiens.

Ce mardi, le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine allait fixer les objectifs de son armée pour l'année 2023 lors d'une rencontre avec de hauts responsables militaires mercredi. Selon des observateurs, il est possible que le président fasse avancer la conversion de l'économie russe en une économie de guerre, car les troupes russes continuent d'avoir des problèmes d'approvisionnement.