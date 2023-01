Direct - Guerre en UKraine : an neuf, vieilles habitudes. Les frappes russes se poursuivent. Une autoroute au cœur des combats

Nouvelle attaque aérienne sur Kiev ce lundi à l'aube, après une journée du Nouvel An déjà marquée par des dizaines de frappes russes qui avaient fait au moins quatre morts et 50 blessés. Des bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions.

"Les Russes ont lancé plusieurs vagues de drones Shahed", a déclaré pour sa part Oelksii Kuleba, chef de l'administration militaire de la région de Kiev, en référence aux drones explosifs de fabrication iranienne. "Ils visent les infrastructures critiques", a-t-il ajouté.

Outre Kiev, Dnipro et Zaporijjia ont également été bombardées.



Plus de détails et d'informations dans notre live consacré à ce 313e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :