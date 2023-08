Direct – Guerre en Ukraine : Alexeï Navalny condamné à 19 ans appelle les Russes à continuer la résistance

La lecture du verdict dans le procès pour "extrémisme" visant l’opposant russe Alexeï Navalny a eu lieu ce vendredi dans la colonie pénitentiaire de Melekhovo, où il est déjà incarcéré pour une autre affaire. La peine est lourde, il écope de 19 ans de prison supplémentaires.

Ce militant anticorruption de 47 ans devra purger sa peine dans une colonie à "régime spécial", soit l’un des établissements pénitentiaires à la plus sinistre réputation en Russie, d’ordinaire destiné aux criminels les plus dangereux et aux condamnés à perpétuité.

A la lecture du verdict, Alexeï Navalny est apparu souriant et détendu, discutant son co-accusé Daniel Kholodny, un ancien responsable de sa chaîne YouTube, selon des journalistes de l’AFP sur place.

L’opposant russe a appelé vendredi les Russes à continuer à "résister" au Kremlin après sa condamnation à 19 ans de prison pour "extrémisme", peine qu’il a dit considérer comme une "condamnation à perpétuité".

"On vous force à abandonner votre Russie sans combattre à la bande de traîtres, de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir. (Vladimir) Poutine ne doit pas atteindre son objectif. Ne perdez pas la volonté de résister", a écrit M. Navalny selon un message diffusé sur sa page Facebook par son équipe.

Pas d’explosifs à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

"Les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’ont pas observé de mines ou d’explosifs sur les toits des bâtiments des réacteurs de l’unité 3 et de l’unité 4 ainsi que dans les salles des turbines… Après avoir été autorisé à y accéder hier après-midi", a déclaré l’AIEA.

L’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a "enfin" obtenu l’accès aux zones de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en Ukraine, détenue par la Russie, qu’elle avait demandé pour la première fois il y a un mois, et qu’elle n’a trouvé aucun explosif, a déclaré l’agence dans un communiqué vendredi.

La Russie a affirmé vendredi avoir repoussé des attaques de drones navals et aériens ukrainiens contre sa base navale de Novorossïisk, sur la mer Noire, et contre la péninsule de Crimée annexée. Les services de renseignement ukrainiens ont affirmé avoir mis hors d’état de nuire le navire Olenegorsky Gornyak de la flotte russe de la mer Noire. Selon une source de l’agence Reuters, l’attaque par drone maritime a été menée par le service de sécurité ukrainien SBU et la marine ukrainienne. Des images montrent un navire gîtant au milieu d’une escadrille de bateaux plus petits.

Novorossïisk, grand port pétrolier, est le terminus d’un oléoduc d’environ 1500 km provenant des champs de pétrole de l’ouest du Kazakhstan et des régions russes situées au nord de la mer Caspienne. La majeure partie du pétrole kazakh destiné à l’exportation transite par ce tuyau.

La flotte russe de la mer Noire a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine en février 2022, et les attaques se sont multipliées ces dernières semaines, mais jamais sur ce port.

Mardi, la Russie a ainsi affirmé avoir déjoué une attaque de trois drones navals ukrainiens contre des patrouilleurs en mer Noire à 340 kilomètres au sud-ouest de Sébastopol, la base de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. Une attaque similaire avait eu lieu une semaine plus tôt.

Kiev, qui a déclenché début juin une contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par Moscou, affirme son intention de récupérer notamment la Crimée que la Russie a annexée en 2014.

La Russie, quant à elle, attaque la région d’Odessa, sur les rives de la mer Noire, depuis que Moscou s’est retiré le mois dernier d’un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter ses céréales.