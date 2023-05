Direct – Guerre en Ukraine : Alexander De Croo annonce un nouveau programme d’aide militaire de la Belgique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé jeudi depuis La Haye la création d’un tribunal spécial pour le crime d’agression, après une visite inopinée à la Cour pénale internationale (CPI). En visite aux Pays-Bas, le président ukrainien a également rencontré le Premier ministre belge Alexander De Croo qui a fait le déplacement pour se joindre à son homologue néerlandais Mark Rutte. Le Premier ministre belge a annoncé à l’issue de la rencontre que la Belgique était en train de préparer un nouveau paquet d’aide militaire à l’Ukraine.

La Russie a annoncé l’ouverture d’une enquête pour terrorisme après que Moscou eut expliqué avoir abattu deux drones qui auraient visé le Kremlin, et accusé l’Ukraine de tentative d’assassinat "terroriste". Le Kremlin accuse à présent Washington d’être derrière cette attaque présumée de drones. John Kirby, coordinateur de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale et fonctionnaire à la Maison Blanche, a accusé jeudi le Kremlin de "mentir" et a qualifié de "ridicules" ces accusations.

Selon le chef militaire de la région de Kiev, les défenses aériennes de la capitale ukrainienne ont résisté la nuit dernière à la vague d’attaques aériennes russes la plus intense depuis le début de l’année.

Par ailleurs, un incendie a éclaté dans une usine pétrolière du sud-ouest de la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi après une attaque de drone, selon un gouverneur régional. Il s’agirait de la troisième attaque ukrainienne sur un dépôt de carburant russe en deux jours. De son côté, l’Ukraine affirme ce jeudi matin avoir abattu 18 drones sur 24 envoyés par la Russie.