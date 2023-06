Direct – Guerre en Ukraine : alerte antiaérienne et explosion à Kiev le jour d'une visite d'une délégation africaine

Une mission de plusieurs présidents africains doit se rendre à Kiev et à Moscou, vendredi et samedi, où ils rencontreront Volodymyr Zelensky puis Vladimir Poutine. Selon une source diplomatique congolaise, outre M. Sassou Nguesso la délégation sera composée de Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Macky Sall (Sénégal), Yoweri Museveni (Ouganda), Hakainde Hichilema (Zambie), Abdel Fattah al-Sissi (Egypte) et Azali Assoumani (Comores et président en exercice de l’Union africaine). Ils porteront "un message de paix tout au moins d’apaisement" pour "faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées par cette guerre aux peuples faibles du Monde et en particulier aux peuples d’Afrique", a déclaré lundi le président congolais, Félix Tshisekedi.

Côté diplomatique, le président français Emmanuel Macron s’entretiendra avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane au cours d’un déjeuner à l’Elysée où nombre de sujets devraient être abordés, dont la guerre en Ukraine.

Hier, en marge d'une réunion au siège bruxellois de l’Otan, les alliés de l’Ukraine se sont accordés sur une nouvelle livraison à Kiev de "centaines" de missiles de défense aérienne. Ces missiles doivent protéger les infrastructures essentielles ukrainiennes en soutien à la contre-offensive lancée contre les forces russes. Ce vendredi, les ministres de la Défense des pays membres de l'Otan se réunissent à nouveau. Ils doivent notamment rencontrer des représentants de Suède, pays candidat à entrer dans l'alliance.

Par ailleurs, Rafael Grossi, le chef de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), a visité jeudi la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il estime que la situation y était "grave" mais en cours de stabilisation, après la destruction du barrage.