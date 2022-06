Direct - Guerre en Ukraine : "Ainsi commencent les guerres", la colère de Moscou face à l'isolement de Kaliningrad

C'est un morceau de terre russe au cœur de l'Europe. Kaliningrad, cette enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie de plus en plus isolée par cette dernière. Car le pays balte a décidé d'interdire le passage sur son territoire de biens destinés à l'ex-Königsberg. Une interdiction entrée en vigueur ce samedi et qui déchaîne les passions à Moscou, tant au Kremlin que dans les médias. Un blocage pas si surprenant que cela puisque dans la lignée des sanctions adoptées par l'Union européenne. Dans les faits, les produits sanctionnés représentent 50% des importations de l'enclave et comprennent notamment les métaux, le charbon, les matériaux de construction et les technologies de pointe.

Une situation qui agite dans les coulisses du Kremlin mais également dans les médias où l'invasion des Pays Baltes revient sans cesse et trouve dans ce blocage un nouvel argument, légitimé par un récurrent : "C'est ainsi que commencent les guerres".

En Ukraine les combats continuent de faire rage dans le Donbass où les Russes continuent de se heurter à la résistance des troupes ukrainiennes à Severodonetsk et sa région. À Kherson, l'armée de Kiev prépare une contre-attaque et s'apprête à tenter de récupérer cette position stratégique occupée par les hommes de Poutine.

Suivez en direct les évènements de ce 117e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :