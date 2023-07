Direct – Guerre en Ukraine : aider l’Ukraine est la "meilleure chose" à faire pour l’économie mondiale, selon Janet Yellen

- Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a promis samedi d'"augmenter l’ampleur" de son aide humanitaire et de son assistance militaire non létale à l’Ukraine, après une visite surprise et un sommet avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Vendredi, c’est le chancelier allemand Olaf Scholz qui a promis à l’Ukraine un soutien militaire d’un montant d’environ 17 milliards d’euros jusqu’en 2027 pour l’aider à repousser l’invasion russe.

- Ce samedi, le président russe Vladimir Poutine a quant à lui estimé que le principal objectif de l’accord sur les céréales ukrainiennes, qui expire le 17 juillet, n’avait pas été atteint, lors d’un appel téléphonique avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa.

- En Biélorussie, les combattants du groupe paramilitaire Wagner auraient commencé à travailler comme "instructeurs" pour les forces de défense territoriale biélorusses, a annoncé Minsk vendredi, trois semaines après la rébellion avortée de Wagner en Russie.