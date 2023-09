Direct – Guerre en Ukraine : À Moscou, un concert pour l'anniversaire de l'annexion revendiquée de régions ukrainiennes

Alors que Vladimir Poutine prépare son voyage en Chine, Pékin a fait savoir par l’intermédiaire de son ambassadeur en poste à Moscou que la résolution du conflit passerait par un arrêt des livraisons d’armes et un cessez-le-feu. Une position difficilement conciliable avec la réalité du terrain puisqu’elle consisterait à priver l’un des belligérants, l’Ukraine, de son principal argument de négociation laissant la voie libre à l’armée du Kremlin incapable de vaincre dans la configuration actuelle.

Pendant ce temps, les talibans, sur la route de Kazan, ont visité le Kremlin, impensable il y a 40 ans. De son côté, l’AIEA a adopté une résolution visant à demander à l’armée russe de quitter le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Une résolution soumise au vote des nations présentes à la 67e conférence générale de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU .

En Slovaquie, les élections législatives de ce samedi 30 septembre pourraient voir l’accession au pouvoir de forces politiques pro-russes, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les relations entre la Slovaquie, l’UE, l’OTAN et l’Ukraine en particulier. Le sentiment pro-russe, profondément enraciné au sein d’une partie de la société slovaque au fil du temps, pourrait faire de la Slovaquie une "nouvelle Hongrie" avec ce que cela comporte comme difficultés au sein de l’UE et de l’OTAN notamment. Un revirement de cap dont se passerait Zelensky dont l’étoile donne des signes de faiblesse, de la Pologne aux Etats-Unis, en passant par son propre pays.

Zelensky, qui fait face dans certaines capitales à une baisse de la volonté de soutenir l’Ukraine, a souligné jeudi que son pays avait besoin encore d’aide, notamment de systèmes antiaériens. Il s’attend en effet à ce que Moscou attaque cet hiver, comme l’année dernière, l’infrastructure énergétique pour plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid.

À Kiev, de (très) jeunes cadets ukrainiens de l'école militaire ont dansé après la cérémonie de remise des diplômes au Monument au Prince Volodymyr, ce 29 septembre 2023.

Orban ne veut pas d'un pays en guerre au sein de l'Union

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, réticent à accueillir l'Ukraine au sein de l'Union européenne, a mis Bruxelles en garde vendredi contre l'ouverture de discussions d'adhésion en raison des nombreuses incertitudes liées à l'invasion russe.

"Est-il approprié de démarrer des négociations avec un pays en guerre?", a déclaré le dirigeant nationaliste à l'occasion d'une interview radiophonique.

"Nous ne connaissons pas les dimensions du territoire du fait de la guerre en cours. Ni la taille de sa population vu le flot de réfugiés", a-t-il souligné.

Intégrer l'Ukraine "sans être au fait de ces paramètres serait une décision sans précédent", selon Viktor Orban, alors que "tout le système de décisions dans l'UE est basé" sur de tels éléments.

La Hongrie entretient des relations tendues avec Kiev: bien que membre de l'Otan, elle refuse de fournir toute contribution militaire et maintient des liens avec le Kremlin.

Budapest ne cesse également de souffler sur les braises d'une vieille querelle, relative aux droits de la minorité hongroise de l'ouest de l'Ukraine.

Ce vendredi nous avons aussi appris que qu'après avoir rejeté la suspension complète du comité paralympique russe pour "violation de ses obligations constitutionnelles en tant que membre" (74 contre 65, 13 abstentions) plus tôt dans la journée, l'IPC (le comité international des jeux paralympiques) a voté en faveur d'une suspension partielle (90 contre 56, 6 abstentions). Les sportifs russes pourront ainsi participer "individuellement" et "de manière neutre" aux Jeux Paralympiques à Paris dans onze mois.

Enfin, des milliers de personnes sont rassemblées vendredi sur l'emblématique Place Rouge, à Moscou, pour célébrer le premier anniversaire de l'annexion revendiquée par la Russie de quatre régions d'Ukraine.

Dans la foule, une véritable marée de drapeaux russes, qui ont été distribués aux participants. Face à eux, la scène est entourée d'écrans portant le slogan "une seule nation, une seule famille, une seule Russie", l'intitulé du concert. Et juste au-dessus, trône l'inscription "le Donbass est la Nouvelle Russie", référence au projet visant à créer un territoire russe dans le Sud et l'Est ukrainien, dénoncé comme "impérialiste" par Kiev.

