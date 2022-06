Direct - Guerre en Ukraine : à Marioupol, les habitants obligés de chasser les pigeons pour manger

Dans le Donbass, le gouverneur du Lougansk, Serguiï Gaïdaï exhorte les civils à fuir la ville de lysychansk, nouvelle cible des forces russes après la chute de Severodonetsk. À Kharkiv, deuxième plus grande métropole d'Ukraine, les Ukrainiens résistent à la pression des troupes russes depuis le début de l'offensive le 24 février, mais les missiles s'abattent à nouveau quotidiennement sur le centre-ville. Si à Marioupol les frappes se sont tues, la situation est loin de s'être améliorée pour les habitants. Que du contraire, après la pénurie d'eau potable, c'est la nourriture qui commence à manquer, malgré les annonces officielles de ravitaillement de la part de l'occupant russe. Dans certains quartiers, les habitants sont même contraints à chasser les pigeons afin de se nourrir comme le relatent plusieurs médias relayant le site de la mairie de Marioupol.

À Moscou, et ailleurs, la santé du maître du Kremlin continue de susciter beaucoup d'interrogations. Vladimir Poutine est-il aussi malade que voudraient le laisser croire les renseignements occidentaux ? Ou s'agit-il d'une guerre de l'information visant a fragiliser son pouvoir en Russie ?

Les Britanniques prépareraient la venue du président Ukrainien à Londres. Une visite d'Etat qui ne pourrait cependant pas officiellement avoir lieu avant la fin du conflit selon les sources ukrainiennes même si les sujets de sa Majesté ne désespèrent pas et préparent celle-ci "just in case" (au cas où).

Suivez les évènements de ce 124e jour de guerre en direct ci-dessous :