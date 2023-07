Direct – Guerre en Ukraine : 700 000 enfants ukrainiens "réfugiés" en Russie, selon un sénateur russe

Ce 493e jour de guerre en Ukraine s’ouvre avec l’ouverture à La Haye d’un bureau international chargé d’enquêter sur l’invasion russe de l’Ukraine. Ce bureau est envisagé comme une première étape vers l’éventuelle création d’un tribunal destiné à juger des dirigeants russes.

Le Centre international pour la poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine (ICPA) regroupe des procureurs de Kiev, de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI). Cette forme de parquet a pour mission d’enquêter et de collecter des preuves. Il est envisagé comme une première étape avant l’établissement d’un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes pour le déclenchement de la guerre en Ukraine, une demande de Kiev.

Du côté des combats sur le terrain, la Russie serait en train de réduire les effectifs présents à la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé vendredi l’agence de renseignement militaire ukrainienne. Les raisons officielles de cette réduction de "personnel" sont inconnues mais inquiètent Kiev notamment à cause des informations selon lesquelles Poutine serait prêt à faire subir à la centrale nucléaire le même sort que le barrage de Kakhovka.

Dans la direction de Zaporijjia, les forces armées ukrainiennes, soutenues par l’artillerie, ont poursuivi leur assaut sur Rabotyn. En face, les réserves des forces armées russes ont été redéployées dans cette zone.

Ce lundi également, un haut responsable parlementaire russe a écarté l'idée d'une nouvelle mobilisation pour remplacer les membres du groupe paramilitaire Wagner qui ne combattent plus en Ukraine, a-t-il déclaré lundi à l'agence d'État TASS.

"Le président de la Fédération de Russie (Vladimir Poutine) a clairement, de manière compréhensible et spécifique, dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation", a déclaré Andreï Kartapolov, à la tête du Comité de Défense de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. "Il n'y a aucun besoin de mobilisation aujourd'hui et dans un avenir proche."

Le sénateur russe Girogry Karasin a quant à lui déclaré : "Ces dernières années, sept cent mille enfants ayant fui les bombardements et le pilonnage de la zone de conflit en Ukraine ont cherché refuge en Russie". Pour Kiev, il s'agit de déportations. Le ministère public ukrainien a inculpé vendredi un homme politique russe et deux Ukrainiens pour la déportation présumée de dizaines d'orphelins de la région de Kherson. Il s'agit des premiers suspects à être inculpés en Ukraine pour ce crime de guerre.

