Direct - Guerre en Ukraine : le président Zelensky a eu un "long et significatif" entretien avec Xi Jinping

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’inquiète de l’utilisation du nucléaire ukrainien civil par les forces russes, à l’occasion de la journée du 37e anniversaire de l’accident de Tchernobyl, ce 26 avril 2023. Un accident qui reste dans les mémoires.

Il déclare sur Twitter que l’accident de Tchernobyl "a laissé une énorme cicatrice dans le monde entier" et qu’il "faut tout faire" pour empêcher la Russie – qu’il qualifie d’État "terroriste" – d’utiliser les centrales nucléaires pour faire chanter le monde.

Alors que la guerre continue à faire rage, les activités d’espionnage et d’ingérence étrangère observées en Belgique ont atteint des niveaux qui n’avaient plus été atteints depuis la Guerre froide, affirme le chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité, le vice-amiral Wim Robberecht, dans le premier rapport d’activité publié par le SGRS.

"Les principales menaces qui pèsent sur la sécurité nationale sont, outre cette ingérence, l’extrémisme violent, le terrorisme et les activités cyber-malveillantes. À cela s’ajoute le retour de la guerre aux confins de l’Europe", ajoute-t-il en introduction.

Dernière ingérence en date : des avions militaires russes volant sans transpondeur ont été interceptés dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Baltique, selon l’armée de l’air allemande.

Pendant ce temps, l’opposant russe Evguéni Roïzman, l’un des derniers grands détracteurs du Kremlin encore présents en Russie, a plaidé non coupable mercredi à l’ouverture de son procès. Il est accusé d’avoir "discrédité" l’armée russe. Evguéni Roïzman a dénoncé "l’offensive russe en Ukraine" depuis son lancement le 24 février 2022.

