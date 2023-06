Direct - Guerre en Ukraine: 300 enfants ukrainiens déportés en Russie, près de 20.000 depuis le début de l'invasion

Les forces d'occupation russes auraient récemment emmené en Russie quelque 300 enfants du district ukrainien de Berdiansk. "Ils envoient les enfants à 1600 kilomètres de chez eux et les gardent ensuite comme otages", a écrit sur Telegram le maire de Melitopol. La base de données ukrainienne spécialisée estime qu'à ce jour, quelque 19.500 enfants ukrainiens ont été enlevés par Moscou dans les territoires occupés par la Russie.

Une délégation de médiation africaine, considérée pro-Russie par de nombreux analystes, a prôné samedi la fin de "la guerre" devant Vladimir Poutine, formulant des propositions jugées "très difficiles à mettre en œuvre" par le Kremlin, au lendemain du rejet de cette initiative par Volodymyr Zelensky. Quant à Vladimir Poutine, "il aurait manifesté son intérêt pour l'examiner", ont rapporté plusieurs agences de presse russes, sans préciser si c'était le point lié à l'abandon des poursuites le concernant qui l'avait convaincu.

Toujours ce weekend, le Kremlin a par ailleurs déclaré aux médias avoir largement atteint son objectif de "démilitariser" l'Ukraine. Une annonce qui fait sourire Zelensky et ses alliés même si Moscou a précisé son point de vue sur la question: "L'Ukraine était fortement militarisée au début de la guerre, alors qu'elle utilisait désormais de moins en moins ses propres armes et s'appuyait de plus en plus sur celles fournies par l'Occident".

Plus de détails et d'informations dans notre direct ci-dessous :