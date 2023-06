Direct - Guerre en Ukraine : 3 morts dans une frappe russe sur Odessa

Trois personnes sont mortes et treize ont été blessées ce mercredi dans une attaque aux missiles lancée par les forces russes sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon un responsable militaire.

Des pertes "catastrophiques" : le Président russe Vladimir Poutine a affirmé que ses forces écrasaient la contre-offensive ukrainienne, au moment où Kiev au contraire assure "avancer". C'est la deuxième fois depuis vendredi que le président russe affirme que son armée repousse l'assaut que l'Ukraine prépare depuis des mois.

De son côté, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a encore fait état "d'avancées". "De violents combats offensifs et défensifs se déroulent dans l'est et le sud de notre nation", a-t-il déclaré : "Nous avons des gains, nous appliquons notre plan, et nous avançons".

Suivez, ci-dessous, notre direct commenté consacré à la guerre en Ukraine.