Direct - Guerre en Ukraine : 17 morts dans une frappe près d'Odessa

Voilà 128 jours que la Russie et l'Ukraine sont entrées en guerre et les combats continuent de s'intensifier. Hier, 17 personnes ont été tuées et une trentaine ont été blessées dans un tir de missile sur un immeuble de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Le missile aurait été tiré par un "avion stratégique" depuis la mer Noire selon Kiev, au moment où l'armée ukrainienne vient d'y reprendre aux Russes un îlot stratégique pour la maîtrise des routes maritimes.