Direct – Guerre au Proche-Orient  : l'Union Européenne suspend son aide au développement aux Palestiniens

L'Union européenne a suspendu tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens et décidé de réévaluer l'ensemble de ses programmes en cours, qui représentent un total de 691 millions d'euros, a annoncé lundi le commissaire européen Oliver Varhelyi. L'Union européenne, l'un des plus importants soutiens financiers aux Palestiniens, envisage de dépenser quelque 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé. Un porte-parole de la Commission a toutefois souligné lundi que l'UE ne finance pas, "directement ou indirectement", le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza et considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste.

Ce lundi, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé l'imposition d'un "siège complet" à la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive déclenchée samedi contre Israël à partir de ce territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas. "Nous imposons un siège complet à Gaza", a déclaré M. Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé", a-t-il ajouté dans ce message en hébreu. "Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence", a ajouté M. Gallant.

