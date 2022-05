Direct — Grève du service public : le point sur les perturbations et sur la mobilisation

Ce 31 mai est une journée d'action nationale, où syndicats dénoncent le malaise grandissant dans le secteur public, et plus particulièrement veulent " "plus de pouvoir d'achat, plus de respect pour le dialogue social, plus d'investissements dans le secteur public et plus de respect pour les pensions".

La Belgique fonctionnera au ralenti ce mardi : des perturbations sont attendues dans les transports en commun, tandis que les administrations communales et régionales seront fermées. Des mobilisations sont également attendues dans l'enseignement. La RTBF et la VRT sont aussi en grève.