Direct - Grêlons, éclairs, véhicules endommagés : une nouvelle vague d'orages violents a frappé la Belgique (photos et vidéos)

Des averses accompagnées d’orages parfois violents ont traversé la Belgique depuis le sud-ouest. Des coups de vents et des pluies de grêle se sont abattus dans certaines régions comme à Ath dans le Hainaut. Bruxelles et sa région n'ont pas été épargnés, tout comme Anvers en Flandre. L’Institut Royal de Météorologie a placé le pays en alerte jaune pour le reste de la journée. Et la situation ne va pas s’améliorer ce vendredi puisqu’une nouvelle alerte aux orages est déjà émise. L’avertissement pourrait même passer en vigilance orange.

En soirée, c'est principalement dans la moitié est de la Belgique que les orages sont attendus. Après une relative accalmie en fin de soirée ou en début de nuit, de nouvelles averses encore accompagnées d'orages se développeront localement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Le point sur les dégâts dans notre direct ci-dessous :