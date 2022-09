Direct - Funérailles d'Elizabeth II : la cérémonie s'achève, le cercueil en direction de Wellington Arch

Les funérailles de la reine Elizabeth II, des funérailles d'Etat qui pourraient figurer parmi les évènements télévisés les plus regardés de l'histoire, commenceront à midi (13h à Bruxelles), ce lundi. 2000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster : dans l'assistance, de nombreux dignitaires du monde entier seront présents.

Le cercueil quittera le Westminster hall à 11h35 pour arriver à l'abbaye en procession, suivi par le roi Charles III et des membres de la famille royale à pied. La cérémonie s'achèvera vers 13heures par l'hymne national. Le cercueil sera ensuite tiré sur l’affût de canon en direction de Wellington Arch à Hyde Park Corner, près du palais de Buckingham, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon. Il prendra ensuite la direction du château de Windsor.

Une cérémonie funèbre aura encore lieu à 17H la chapelle Saint-Georges en présence des membres de la famille royale et des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé avec le souverain britannique comme chef d’État. Environ 45 minutes plus tard, le cercueil descend dans la crypte royale. Une cérémonie privée d'inhumation se tiendra à 20h30.

Suivez notre direct commenté ci-dessous :