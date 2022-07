Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, le cru 2022 de la Fête nationale signe le retour à la normale. Le 21 juillet, c’est bien sûr le Te Deum, le défilé militaire près du Palais royal et le feu d’artifice au Cinquantenaire, mais c’est aussi le bal populaire aux Marolles, et des animations et activités à Bruxelles, en Flandre comme en Wallonie.

Tout au long de la journée, la rédaction vous propose de suivre les différentes festivités de la fête nationale. Le défilé militaire sera diffusé en direct vidéo dès 15h.

Vous pouvez également profiter de notre bouton alertez-nous ci-dessous pour nous envoyer vos images des festivités.