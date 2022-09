Direct - Deux jours après le décès d'Elizabeth II, Charles III sera officiellement proclamé roi ce samedi

La proclamation sera lue au balcon du palais Saint-James à Londres: Charles sera officiellement proclamé roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ce samedi matin, deux jours après la mort d'Elizabeth II qui a ouvert une période de deuil national au Royaume-Uni. Une édition spéciale du Journal Télévisé y sera consacrée, dès 11h30.

Étape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'installe comme chef d’État.

Ce vendredi, depuis le palais de Buckingham, Charles III a prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain, une allocution enregistrée dans laquelle il a rendu un émouvant hommage à Elizabeth II, sa "maman chérie", décédée à 96 ans après 70 ans et 7 mois de règne. Il a qualifié Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille.