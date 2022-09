Direct – Décès d’Elizabeth II : des hommages et déjà des volontés "d'aller de l'avant" dans le Commonwealth

La reine Elizabeth II est morte jeudi 8 septembre à Balmoral. Elle était âgée de 96 ans.

Vendredi 9 septembre, le Royaume-Uni s’est ainsi réveillé pour la première fois en septante ans sans sa reine.

Charles III, prince de Galles et fils aîné de la reine Elizabeth II, est automatiquement devenu le souverain du Royaume-Uni et de quatorze pays du Commonwealth au moment du décès de sa mère, jeudi, en fin de journée.

Selon les journaux The Times et The Independent, entre autres, Charles III sera officiellement proclamé roi samedi lors de l'"Accession Council".

Une fois rentré à Londres avec Camilla désormais reine consort, le nouveau roi va s’adresser pour la première fois aux Britanniques à la télévision, dans un message enregistré à l’avance et diffusé dans la soirée.

Il doit aussi s’entretenir avec la Première ministre Liz Truss, dont l’intronisation mardi par Elizabeth II a constitué le dernier acte constitutionnel d’une vie dédiée jusqu’au bout à son rôle.

