Direct – conflit israélo-palestinien : le Hezbollah dit être l’auteur des tirs sur Israël à partir du Liban

Les affrontements qui ont déjà fait des centaines de morts de part et d’autre continuent dimanche entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui a attaqué la veille par surprise, tirant des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza et infiltrant des centaines de combattants en territoire israélien, où il a aussi capturé plusieurs civils et militaires.

Les combats, les plus meurtriers depuis des décennies, ont fait "plus de 200 morts" et "plus de 1000 blessés" côté israélien, selon l’armée qui a accusé le Hamas d’avoir "massacré des civils" jusque dans leurs maisons.

Dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne mène depuis samedi des dizaines de frappes aériennes en représailles, la Hamas a dénombré 232 morts et 1697 blessés.

Biden assure Israël du soutien "inébranlable" des Etats-Unis.

