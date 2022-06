Direct commenté - WRC Sardaigne : Le fil info du vendredi, 8 spéciales au programme

Place, ce week-end, au Rallye de Sardaigne, cinquième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC). 21 spéciales pour un total de 307,91 kilomètres.

La première journée, vendredi, comprend huit spéciales avec un principe basique : on répète deux spéciales le matin (Terranova et Monti di Ala’e Budduso') et deux autres l'après-midi (Osilo - Tergu et Sedini - Castelsardo). Au total, 133,56 kilomètres.

Avant ce rendez-vous sarde, Kalle Rovanpera (Toyota) possède 106 unités en tête du championnat. Suivent Thierry Neuville (Hyundai, 60), Takamoto Katsuta (Toyota, 38), Ott Tanak (Hyundai, 37) et Elfyn Evans (Toyota, 36).

Le programme de vendredi

ES2 : Terranova 1 (14,19 km - 7H01)

ES3 : Monti di Ala’e Budduso’ 1 (24,70 km - 8H01)

ES4 : Terranova 2 (14,19 km - 9H46) → Le direct vidéo

ES5 : Monti di Ala’e Budduso’ 2 (24,70 km - 10H46) → Le direct vidéo

ES6 : Osilo - Tergu 1 (14,63 km - 15H18)

ES7 : Sedini - Castelsardo 1 (13,26 km - 16H01) → Le direct vidéo

ES8 : Osilo - Tergu 2 (14,63 km - 17H48)

ES9 : Sedini - Castelsardo 2 (13,26 km - 18H31) → Le direct vidéo