Kalle Rovanpera boucle la journée en tête au Portugal, Thierry Neuville troisième à 11.1 secondes de Dani Sordo

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) occupe la tête du Rallye du Portugal, cinquième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde des rallyes, au terme des sept spéciales disputées ce samedi.

Le Champion du Monde en titre, qui a signé cinq des sept meilleurs temps de la journée, retrouve son meilleur niveau après avoir été sevré de victoire depuis le début de la saison : après sa deuxième place - derrière son coéquipier Sébastien Ogier, leader du championnat et absent au Portugal - au Monte-Carlo, il avait terminé quatrième en Suède, au Mexique et en Croatie.

Kalle Rovanpera devance ce samedi soir les trois Hyundai i2N N Rally1, épargnées par les problèmes techniques et très fiables depuis le départ : l'Espagnol Dani Sordo est deuxième à 57.5 secondes, Thierry Neuville est troisième à plus d'une minute (1:08.6), et le Finlandais Esapekka Lappi est quatrième à 1:10.9.

L'Estonien Ott Tanak (Ford Puma Rally1), victime d'une crevaison vendredi, est isolé à la cinquième place (+2:21.8), alors que son coéquipier français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1), en bagarre pour une place sur le podium en matinée, est parti à la faute et a été contraint à l'abandon.

Dimanche, quatre spéciales, pour un total de 55.42 kilomètres à parcourir contre le chronomètre, figureront au menu des équipages de ce Rallye du Portugal. Les deux dernières d'entre elles seront à vivre en direct vidéo sur Auvio.