Direct commenté - WRC Grèce, ES13 : Thierry Neuville, solide leader, emmène un triplé Hyundai

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) occupe la tête du Rallye de l'Acropole, dixième épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES12 disputée ce samedi après-midi. Il ne reste qu'une spéciale au programme aujourd'hui.

Le pilote belge, auteur de trois des cinq meilleurs temps de la journée, compte 34.2 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, son coéquipier Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1). L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) est troisième, à 42.9 secondes.

Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1), deuxième du général après l'ES11, a été victime de problèmes techniques dans l'ES12 et perdu plus de treize minutes et tout espoir de podium.

Le Français Sébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1), solide leader à l'arrivée de la première spéciale du jour, s'est arrêté quelques dizaines de mètres plus loin en raison d'un problème technique (courroie d'alternateur) sur sa voiture. Le nonuple Champion du Monde, 48 ans, n'a pas été en mesure de reprendre la route et quitte le Rallye de l'Acropole : il ne repartira pas dimanche.

Son jeune coéquipier Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Hybrid Rally1), étincelant vendredi, a lui été victime d'une crevaison dans l'ES9 et a perdu plus d'une minute. Il occupe désormais la cinquième place du classement général.

L'autoritaire leader du Championnat du Monde, Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1), a à nouveau vécu une journée compliquée. Après une sortie de route, il a arraché une bonne partie de l'arrière de sa voiture et perdu plus de dix minutes dans l'aventure.

Dimanche, trois spéciales, pour un total de 45.06 kilomètres à parcourir contre le chrono, figureront au menu des rescapés de ce Rallye de l'Acropole.