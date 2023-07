Direct commenté - WRC Estonie, ES19 : Rovanpera poursuit son show, Neuville et Lappi gèrent

Place ce week-end au Rallye d’Estonie, huitième manche de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC).

La journée de dimanche, la dernière de l'épreuve estonienne, prévoit quatre spéciales pour un total de 61,08 kilomètres. Deux passages dans Karaski (ES18 et ES20) et deux passages dans Kambja (ES19 et ES21). La Power Stage, dès 12H00, sera à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et notre site RTBF.be/sport.

Le programme de dimanche

ES18 : Karaski 1 (12,04 km - Terminé)

ES19 : Kambja 1 (18,50 km - Terminé)

ES20 : Karaski 2 (12,04 km - 10H01)

ES21 : Kambja 2, Power Stage (18,50 km - 12H15) → Le direct vidéo