Direct commenté, Villarreal - Liverpool : 2-3, les Reds renversent le match en un quart d'heure !

Battu 2-0 à Anfield Road, Villarreal a besoin "d'un match parfait" à domicile face à Liverpool ce mardi en demi-finale retour de Ligue des Champions. Ce sont les mots du coach espagnol Unaï Emery qui croit toujours en une qualification des siens pour la finale de la Champions League.

Après avoir sorti la Juventus et le Bayern Münich, le sous-marin jaune réussira-t-il un nouvel exploit ?

"On ne jouera pas pour être fiers de ce qu'on a accompli. On jouera pour se qualifier pour la finale", a prévenu Emery en conférence de presse lundi.

Face à "la meilleure équipe du monde", Villarreal devra réaliser un véritable exploit. Les Reds n'ont en effet jamais perdu avec plus de deux buts d'écart cette saison. Par ailleurs, les Anglais sont la seule équipe qui a été capable de se qualifier pour une finale de Ligue des Champions après avoir accumulé un retard de deux buts au plus lors du match aller. C'était lors de la saison 2018-2019 face à Barcelone (3-0 à l'aller, 4-0 au retour).

"On doit ignorer le résultat du match aller", a déclaré Jürgen Klopp à la veille du match. "On veut aller là-bas en sachant qu'ils vont tout donner. Ce sera dur, mais c'est tout à fait normal, c'est une demi-finale de C1 (...) Il faudra jouer un match de top, top, top niveau parce qu'ils vont venir nous chercher, ils vont presser haut, jouer beaucoup plus qu'on ne les a laissés faire à l'aller."

En pleine bagarre pour le titre en Premier League, Liverpool n'a perdu qu'un seul match en 2022. C'était en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter (0-1).