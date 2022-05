Direct commenté : Union Saint-Gilloise – FC Bruges, compo attendue à l'Union, Adamyan côté brugeois, 0-0

Après deux premières journées de play-offs qui n’ont pas fondamentalement fait bouger les choses dans la course au titre, cette 3e journée risque d’avoir davantage d’impact. L’Union et le Club de Bruges se retrouvent en effet au Parc Duden pour leur premier duel au sommet. Une confrontation directe qui sent bon le soufre et qui semble plus indécise que jamais.

Qui parviendra à remporter ce premier duel entre les deux derniers prétendants au titre ? Malin est celui qui parviendra à le pronostiquer. Parce que les deux équipes ont des arguments à faire valoir. D’un côté, l’Union, ce surprenant promu… qui ne fait plus rire personne et trône en tête du championnat depuis de longs mois. En légère perte de vitesse lors des dernières journées de saison régulière, les Unionistes ont bien redressé la barre en dévorant Anderlecht avant de ramener un point de leur périlleux déplacement à l’Antwerp.