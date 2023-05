Direct commenté - Union Saint-Gilloise - Antwerp : 0-1, Ekkelenkamp ouvre la marque de la tête

L'Union Saint-Gilloise affronter l'Antwerp ce mercredi soir dans le cadre de la première des six journées des Champions' play-offs. Une rencontre à vivre en direct audio et commenté dès 20h30 !

L'Union débute donc ses Champions' play-offs face au récent vainqueur de la Coupe de Belgique. L'Antwerp, qui vise le doublé, abordera ce match avec le moral au beau fixe... mais aussi avec une certaine fatigue morale et physique.

Les deux équipes tenteront quoi qu'il arrive de débuter ce tour final de la meilleure des manières au Parc Duden. Et après la victoire convaincante de Genk face au FC Bruges dimanche (3-1), il faut gagner à tout prix pour rester dans le sillage du leader limbourgeois.

Pour le Great Old, une défaite serait synonyme de retard de 5 points sur Genk et l'Union Saint-Gilloise... alors qu'il n'y en aurait déjà plus que 15 à attribuer. Les Anversois devront donc avant tout éviter de perdre à Saint-Gilles.