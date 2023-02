Direct commenté - UAE Tour : suivez la 6e étape, encore favorable aux sprinters

Rendez-vous ce samedi avec la 6e et avant-dernière étape du Tour des Emirats arabes unis (UAE Tour) qui démarre et arrive à Abu Dhabi sur un parcours complètement plat de 166km. Une étape que nous suivrons en direct commenté à partir de 9h40.

Trois étapes se sont jusqu’à présent terminées au sprint et ont à chaque fois sacré des vainqueurs différents (Merlier, Molano et Groenewegen). Cette 6e étape est également promise aux sprinters mais, comme on l’a vu ce vendredi, les prétendants au classement général devront être attentifs au vent et aux bordures.

Remco Evenepoel est en tête du général avec 9 secondes d’avance sur Luke Plapp et 13 sur Pello Bilbao.