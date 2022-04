Direct commenté - Tour du Pays basque : la 5e étape avec un profil accidenté avant la rampe finale à 16%

Pas de répit pour les coureurs au Tour du Pays basque. La 5e étape entre Zamudio et Mallabia (163 km) semble une nouvelle fois promise à un homme costaud. Et pour cause, le peloton devra affronter 5 ascensions répertoriées (et 5 autres talus conséquents) avant de se diriger vers l’ascension finale vers Mallabia. Ce dernier tronçon de 5 km proposera ses pourcentages les plus durs dans les 1000 derniers mètres avec notamment un passage à 16%. La RTBF vous propose de suivre toute l’étape en direct commenté à partir de 12h20.

Deuxième du général à 5 secondes de Primoz Roglic, Remco Evenepoel tentera de faire vaciller le Slovène alors que le Colombien Daniel Felipe Martinez s’est repositionné à la 3e place du classement après son succès jeudi sur la 4e étape.