Direct commenté - Tour du Pays basque : Evenepoel parviendra-t-il à défendre son maillot sur la 6e et dernière étape?

Remco Evenepoel remportera-t-il le Tour du Pays basque 2022 ? Réponse ce samedi au terme de la 6e étape entre Eibar et Arrate, 135,7 km très nerveux qui mettront à rude épreuve le porteur du maillot jaune de leader.

En tête du classement général après avoir piégé Primoz Roglic vendredi sur la 5e étape, Remco Evenepoel n’a que deux secondes d’avance sur le Colombien d’Ineos Daniel Felipe Martinez et moins de trente sur le quatuor Bilbao-Izagirre-Vlasov-Vingegaard.

Face à tous ces prétendants à la victoire finale – de laquelle on n’écarte toujours pas Roglic, Mas et Yates – Remco Evenepoel devra compter sur une équipe très solide à ses côtés, comme il l’a souligné vendredi à l’interview.

D’autant plus que les difficultés à gravir sont nombreuses et difficiles. Le parcours recense en effet 7 ascensions dont notamment celle aux pentes terribles de Krabelin à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée et celle qui mène les coureurs vers l’arrivée d’Arrate, probablement décisive.